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الجيش الإندونيسي: رصد جزء من جسم الطائرة المنكوبة

08:01 ص الأربعاء 31 أكتوبر 2018
الجيش الإندونيسي: رصد جزء من جسم الطائرة المنكوبة

الطائرة الاندونيسية المنكوبة

جاكرتا - (د ب أ):

قال قائد الجيش الاندونيسي إن فرق البحث رصدت ما يبدو أنه جزء من جسم طائرة الركاب التي تحطمت في بحر جاوة وعلى متنها 189 شخصا.

وذكر قائد القوات الجوية المارشال هادي تجاجانتو إنه تم إرسال سفينة بحرية مجهزة بمعدات للتصوير بالموجات فوق الصوتية (سونار) إلى المنطقة للتأكد من هذه النتيجة.

وأضاف هادي: "لقد تم إبلاغي بأنه تم رصد جزء من جسم الطائرة".

وتابع: "لم يتم الجزم بأنه جزء من جسم الطائرة ، ولكن نأمل أن يكون كذلك".

الجيش الاندونيسي جاكرتا الطائرة الاندونيسية المنكوبة

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