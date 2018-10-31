بومبيو يدعو إلى إنهاء القتال في اليمن

واشنطن - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى إنهاء القتال في اليمن.

وقال بومبيو في بيان: "حان الوقت لإنهاء هذا النزاع، واستبدال القتال بتسوية، والسماح للشعب اليمني بالتعافي من خلال السلام وإعادة الإعمار".

وأضاف: "حان الوقت لوقف الأعمال العدائية بما في ذلك الضربات الصاروخية وبالطائرات بدون طيار من الأراضي الخاضعة للحوثيين على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "وبناء على ذلك، يجب أن تتوقف الضربات الجوية لقوات التحالف على جميع المناطق المأهولة بالسكان في اليمن".

وقال: "لابد أن تبدأ مشاورات حقيقية تحت (رعاية) المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث في (تشرين ثان) نوفمبر في دولة ثالثة لتنفيذ تدابير لبناء الثقة والتعامل مع قضايا من بينها إخلاء الحدود من السلاح".