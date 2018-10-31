ناسا تحيل التليسكوب الفضائي "كيبلر" للتقاعد

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الثلاثاء، أن التليسكوب الفضائي "كيبلر" التابع لها نفد وقوده وسيُحال "للتقاعد" في مداره الحالي، وذلك بعد بضعة أشهر من الذكرى العاشرة لتأسيسه.

وقالت ناسا إن التليسكوب أمضى قرابة عقد من الزمن في الفضاء لجمع بيانات تشير إلى وجود مليارات الكواكب الخفية. وساعد التليسكوب في اكتشاف أكثر من 2600 كوكب خارج نظامنا الشمسي ، بما في ذلك العديد من الكواكب التي يمكن أن تكون واعدة وقابلة للحياة.

وذكر توماس زوربوشن ، المدير المساعد لوكالة ناسا ، إن كيبلر "تخطى بشكل كبير" توقعات الوكالة "ومهد الطريق لاستكشافاتنا والبحث عن الحياة في النظام الشمسي وخارجه".

وقال مسؤولون إن كيبلر الذي سُمي على اسم عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر (1571-1630) لم يعد قادرا على إعادة توجيه نفسه أو إرسال بيانات إلى الأرض. وقالت ناسا إنه سيبقى في مدار حول الأرض على مسافة آمنة.