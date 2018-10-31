ميليشيا الحوثي تقيد تحركات مشايخ القبائل من أجل حشد مقاتلين

عدن - (أ ش أ):

كشفت مصادر إعلامية يمنية أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية اتخذت مجموعة إجراءات لتقييد تحركات مشايخ القبائل والضغط عليهم لحشد المقاتلين.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن المصادر قولها إن الحوثيين يسعون إلى تقييد تحركات مشايخ القبائل بمزيد من الخطوات إلى جانب الترغيب والترهيب بهدف حشد مقاتلين للانضمام إلى صفوفها التي تعاني من نقص حاد .. مشيرة إلى أن الإعلان الحوثي عما سمي، "إنشاء الهيئة العامة لشؤون القبائل"، يأتي ضمن هذا التوجه.

وقد أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط، قرارا بإعادة تشكيل مصلحة شؤون القبائل وتحويلها إلى هيئة تابعة للجماعة.

ونص القرار الحوثي، الذي أصدره المشاط، على جعل الهيئة الخاصة بالقبائل مرتبطة مباشرة به في سياق محاولة الجماعة السيطرة على المكونات القبلية وتنصيب شيوخ القبائل الموالين لها في مفاصل الهيئة الجديدة بما يضمن لها تسخيرهم لحشد أتباعهم إلى جبهات القتال.