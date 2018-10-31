ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي سبل تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي- أ ش أ:

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- خلال الاتصال علاقات الصداقة المتميزة، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.