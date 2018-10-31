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حول العالم في 24 ساعة: الحريري يدين مقالًا صحفيًا أساء إلى ولي العهد السعودي

01:01 ص الأربعاء 31 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الحريري يدين مقالًا صحفيًا أساء إلى ولي العهد السعودي

سعد الحريري

كتب – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها أدانة رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، للمقال المنشور في صحيفة "الديار" اللبنانية الذي يسيء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسين، أن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد العقوبات الأوروبية على إيران، عقب مخطط الهجمات التي دبرته المخابرات الإيرانية في بلاده.

سعد الحريري صحيفة الديار اللبنانية محمد بن سلمان أندرس سامويلسين العقوبات الأوروبية المخابرات الإيرانية

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