حول العالم في 24 ساعة: الحريري يدين مقالًا صحفيًا أساء إلى ولي العهد السعودي

كتب – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها أدانة رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، للمقال المنشور في صحيفة "الديار" اللبنانية الذي يسيء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسين، أن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد العقوبات الأوروبية على إيران، عقب مخطط الهجمات التي دبرته المخابرات الإيرانية في بلاده.