أهم التصريحات في 24 ساعة: لا داعي للمماطلة لإنقاذ شخص ما في أزمة خاشقجي

القاهرة – مصراوي

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم إخفاء الحقائق في أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن إعلانها الانسحاب من الساحة السياسية لن يضعف موقفها الدولي، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فوز الديمقراطيين سوف يأتي بالخسائر على مستثمري وول ستريت.