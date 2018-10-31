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أهم التصريحات في 24 ساعة: لا داعي للمماطلة لإنقاذ شخص ما في أزمة خاشقجي

01:00 ص الأربعاء 31 أكتوبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: لا داعي للمماطلة لإنقاذ شخص ما في أزمة خاشقجي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القاهرة – مصراوي

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم إخفاء الحقائق في أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن إعلانها الانسحاب من الساحة السياسية لن يضعف موقفها الدولي، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فوز الديمقراطيين سوف يأتي بالخسائر على مستثمري وول ستريت.

أردوغان جمال خاشقجي مقتل جمال خاشقجي أنجيلا ميركل دونالد ترامب

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