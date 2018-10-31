أبرز عناوين الصحف: هل ينجح ترامب ويمنع الجنسية عن "مواليد أمريكا"؟
القاهرة – مصراوي
تناولت صحيفة نيويورك تايمز إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في التوقف عن منح الجنسية لكل المواليد على الأراضي الأمريكية، فيما تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية عن أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأبرزت صحيفة فايننشال تايمز زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى سلطنة عمان.
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