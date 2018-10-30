آلاف الفنزويليين يتجمعون على الحدود مع بيرو للحصول على الإقامة

ليما - (أ ش أ)

تجمع الآلاف من الفنزويليين، اليوم الثلاثاء، على الحدود مع بيرو من أجل الحصول على الإقامة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك أواخر الشهر الجاري.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم، أن تعداد من تجمعوا بلغ أكثر من 6 آلاف فنزويلي، فيما يتوقع أن يصل 4 آلاف آخرون خلال اليومين القادمين، مشيرة إلى أن بيرو تُعد واحدة من الدول التي تعرض الحصول على الإقامة المؤقتة للفنزويليين الفارين من بلادهم.

وتعرض الاقتصاد الفنزويلي لمصاعب كبرى في أعقاب انهيار أسعار النفط العالمية، ما تسبب في وجود نقص حاد في الطعام والأدوية، ودفع ما يقدر بـ 1.6 مليون شخص إلى مغادرة البلاد منذ عام 2015 إلى الدول المجاورة.

وفي أوائل مايو الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد المهاجرين من فنزويلا زاد في الفترة من 2015 إلى 2017 أكثر من 10 مرات، مشيرة إلى أن عددهم كان يُقدر في عام 2015 بـ 89 ألف شخص، وبنهاية عام 2017 كان 900 ألف شخص.

يُذكر أن العدد الإجمالي للفنزويليين الذين يلتمسون اللجوء في جميع أنحاء العالم ارتفع من 700 ألف شخص، إلى 1.5 مليون خلال هذه الفترة.