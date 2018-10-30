ترامب وميلانيا يزوران "شجرة الحياة" لتقديم المواساة لضحايا المعبد اليهودي

بنسلفانيا - (أ ش أ)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، المعبد اليهودي "شجرة الحياة" بمدينة بتسبرج في ولاية بنسلفانيا، لتقديم المواساة في ضحايا جريمة إطلاق رصاص شهدها المعبد يوم السبت الماضي.

وقالت شبكة الـ (سي إن إن)، إن ترامب وميلانيا سيقفان في مدخل المعبد الذي لا تزال ساحته بمثابة "مسرح جريمة"، وسيوقدان شمعة للضحايا الإحدى عشرة.

وأشارت إلى أن عددا من قادة الكونجرس رفضوا دعوة ترامب إلى بتسبرج متحججين بأن لديهم أعذاراً مختلفة.

يُشار إلى أن اعتداء قد استهدف مؤخرا معبد " شجرة الحياة " ارتكبه شخص يدعى روبرت باورز وأسفر عن مصرع 8 رجال و3 سيدات تتراوح أعمارهم ما بين 54 عاما الى 93 عاماً.

ويواجه مرتكب الاعتداء إمكانية الحكم عليه بالإعدام.