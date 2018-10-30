وزير الإعلام الإسرائيلي يشارك في مؤتمر للاتصالات بالإمارات

القاهرة - مصراوي

شارك وزير الإعلام والاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، في مؤتمر اتحاد الاتصالات الدولية في مدينة دبي بالإمارات، وألقى خلاله خطابًا باللغة العربية.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية دولة الاحتلال، الثلاثاء، تغريدة أرفقتها بمجموعة صور لوزير الدولة العبرية خلال المؤتمر.

وأضافت أن الوزير شكر الإمارات على "الاستقبال الحار"، مشيرا إلى "دور الأفراد في صنع السلام وتقريب الشعوب".

ويأتي ذلك بعد ساعات من نشر صور ومقطع فيديو لوزيرة إسرائيلية تتجول في مسجد زايد الكبير في الإمارات، وعزف النشيد الوطني لدولة الاحتلال في فعالية رياضية بمدينة أبوظبي للمرة الأولى في التاريخ.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الإثنين، صورًا لزيارة ميري ريجيف، وزيرة الثقافة الإسرائيلية إلى مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي برفقة مسؤولين من الإمارات، وتجولت خلالها بعباءة وغطاء رأس داخل المسجد.