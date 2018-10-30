الحريري يدين مقال صحفي أساء إلى ولي العهد السعودي

بيروت - (د ب أ)

أدان رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، المقال المنشور في صحيفة "الديار" اللبنانية الذي يسيء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد البخاري، وأشاد بتحرك النيابة العامة التمييزية في هذا الإطار.

وقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان إنه أشاد "بتحرك النيابة العامة التمييزية بعد نشر صحيفة الديار مقالا تضمن عبارات لا تمت الى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة، موجهة إلى ولي العهد السعودي والقائم بأعمال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان".

وقال الحريري "إن هذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية التي نحرص جميعا عليها".

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سليم جريصاتي قد طلب اليوم الثلاثاء، تحريك دعوى الحق العام بحق كاتب وناشر ومدير صحيفة" الديار" اللبنانية على خلفية مقال بعنوان "دعوة من الديار إلى البخاري لزيارتها" نشر اليوم في الصحيفة يسيء إلى ولي العهد السعودي.

من جهته، كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، " المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال".

وتضمن المقال الذي نشرته "الديار" عبارات نابية بحق محمد بن سلمان، ووصفه بـ"الكلب المختبئ في الملجأ بعدما قتل الصحفي الخاشقجي"، كما وصفه بـ"الجبان" و"الخنزير" و"الحقير" ووصف المقال أيضاً القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري بـ"الجبان"، ودعاه إلى الرحيل من لبنان.

ولم تورد الصحيفة اسم كاتب المقال.