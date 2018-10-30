"الذكر الوحيد أمام 99 امرأة".. مواطن من كينيا يعاني من سرطان الثدي

القاهرة - مصراوي

شعر المواطن الكيني موسى موسونجا، بآلام قوية في الصدر ولكنه لم يربط أبدًا بين ما يعانيه وبين المرض الذي يصيب النساء في العادة.

كان موسونجا يعاني من سرطان الثدي، المرض الذي لا يعلم كثيرون أنه يصيب الذكور أيضًا، حيث بين كل إصابة بالمرض هناك 99 أنثى وذكر واحد.

التقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع موسونجا (67 عامًا)، وقال الأخير إنه لم يكن يتوقع أبدًا أن المرض الذي تعاني منه النساء قد يصيب الرجال أيضًا، حتى أنه ظل في حالة إنكار حينما أخبره الأطباء بحقيقه مرضه في عام 2013.

في البداية، لاحظ موسونجا كتلة غير مؤلمة في حلمة ثديه الأيمن وبدأت بكبر مع مرور الوقت، ثم بدأت آلام الصدر.

أعطى الأطباء، والد الخمسة أطفال، مسكنات لعلاج "شيء غير واثقين منه". وعلى الرغم من أن ثديه بات أكبر من الطبيعي عند معظم الرجال، لم يتخيل أبدًا أن هناك ما يدعو للقلق.

لكن حينما وجد قرحات على ثديه الأيمن، انتابه القلق وبحث عن المساعدة الطبية. وبالفعل أثبتت التحاليل أن السيد موسى موسونجا مريض بسرطان القدي.

يقول الرجل الكيني إن مرحلة العلاج صعبة جدًا والآلام تكون قوية، حيث الأعراض الجانبية تصيب الجسد بالضعف وخصوصًا العظام، وذكر في حديثه لتلفزيون بي بي سي: "العلاج له أثار جانبية كبيرة. أصبح جسدي ضعيفًا جدًا، وخصوصًا العظام".

وترك العلاج أيضًا أثرًا على قلبه، فأصبح الرجل الكيني يمتلك قلبًا "ضعيفًا".

لم يعد أيضًا باستطاعة موسونجا صعود السلم بشكل سريع كما اعتاد، وواجه صعوبات في التنفس. وأضاف: "تأثر الجسد بسبب العلاج الكيماوي لدرجة أن الأطباء باتوا يجدون الأوردة في جسدي بصعوبة".

بدأت دول العالم منذ فترة حملات لتشجيع النساء على الفحص المبكر من أجل مواجهة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، لكن الأمر ليس كذلك عند الذكور.

وقالت راشيل فورستلاين، كبيرة الأطباء بمركز الثدي بعيادة النساء بجامعة ميونخ، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الاعتقاد بأن مرض سرطان الثدي يصيب النساء فقط، جعل اكتشاف المرض لدى الرجال يكون في وقت متأخر، وينعكس ذلك على فرص الشفاء.

ومن جانبه، قال جيورجي إيرمي، المدير الطبي لجمعية المكافحة البيولوجية للسرطان، للوكالة الألمانية، إن الإصابة بهذا النوع من السرطان قد تعود لعدة عوامل؛ فهناك أدلة على أن تغيرات جينية معينة قد تكون أحد الأسباب الممكنة.

وقد يكون الخلل الهرموني في التوازن بين هرموني التستوستيرون والاستروجين أحد العوامل، التي تعزز من الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال.

تقول الطبيبة سيتنا موانزي، التي تعمل بمستشفى جامعي بالعاصمة الكينية، إن إصابة الذكور بسرطان الثدي أمر غير شائع.

وأضافت لبي بي سي، أن من خلال تجربتها فمن بين كل مئة إصابة بالمرض، يوجد ذكر واحد فقط.

واختتم موسونجا حديثه للهيئة البريطانية بأن المرض أثر في نمو الشعر بجسده. كما وجه نصيحة للذكور حول العالم بأنه إذا اكتشفتم ذلك لا تنكروه الأمر واعلموا أنكم الـ"1%" من الرجال الذين يصيبهم سرطان الثدي، وبمجرد العلاج ستعودون إلى حياتكم الطبيعية.