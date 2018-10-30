روسيا تعتزم فرض عقوبات على شركات وأشخاص في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

تعتزم روسيا فرض عقوبات على مئات الشركات وعشرات الأشخاص في أوكرانيا، في رد فعل منها على عقوبات مماثلة من الجانب الأوكراني.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) استنادا إلى مصادر في الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر أن يتم فرض هذه العقوبات على نحو 360 شركة و50 شخصا طبيعيا، وأضافت أن من بينهم " شخصيات هامة "، ولفتت الوكالة إلى أن مرسوم فرض العقوبات سيتم توقيعه " في المستقبل القريب".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب الحكومة بإعداد قائمة بالشركات والأشخاص الذين سيتم فرض عقوبات عليهم، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على عقوبات فرضتها أوكرانيا منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي في 2014، وبموجب هذه العقوبات، منعت أوكرانيا مئات الروس من السفر أو العمل على أراضيها.

وكانت روسيا قد فرضت بالفعل حظر على استيراد مجموعات من السلع الأوكرانية ،ومنها على سبيل المثال منتجات الألبان كما حظرت نقل البضائع الأوكرانية عبر الأراضي الروسية.