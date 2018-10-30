الدنمارك تستدعي سفيرها في إيران.. وتنوي فرض عقوبات أوروبية عليها

كتب – مصراوي:

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسين، أن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد العقوبات الأوروبية على إيران، عقب مخطط الهجمات التي دبرته المخابرات الإيرانية في بلاده.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربي"، أكد أندرس سامويلسين، ان بلاده تعتقد أن السلطات في إيران تقف وراء مخطط الهجمات، مشيرًا إلى أن بلاده استدعت سفيرها في طهران.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الدنماركية، آن مولر إيجي، قالت لـ CNN إن السلطات الدنماركية تشتبه بتخطيط جهاز استخبارات إيراني لتنفيذ هجوم على أحد الأفراد في الدنمارك.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الدنماركية أن الهجوم كان يستهدف زعيم فرع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والتي تطالب باستقلال إقليم الأحواز عن إيران، وتصنفها طهران كحركة إرهابية.

فيما قال أندرس سامويلسين، في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، إن بلاده "سترد على إيران"، مضيفًا: "سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين لاتخاذ الخطوات الازمة".