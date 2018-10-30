نائب لبناني: حزب الله يعطل تشكيل الحكومة

بيروت - (أ ش أ)

قال عضو مجلس النواب اللبناني نديم الجميل ، إن حزب الله، يعمل حاليا على تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، إلى حين تلبية شروطه كاملة، على نحو ما قام به الحزب من قبل من تعطيل للانتخابات الرئاسية .

وأشار النائب الجميل – في تصريح له – إلى أن آخر الشروط التي وضعها الحزب، تتمثل في ضرورة تمثيل الأقلية السنية من أعضاء المجلس النيابي من فريق ( 8 آذار ).. مؤكدا أن مصلحة حزب الله تأتي دائما قبل مصلحة لبنان، كما هي العادة بالنسبة له.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن بالأمس موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

وأكدت مصادر رسمية داخل حزب الله ، أن الحزب لن يسلم لائحة أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية التي حصل عليها، إلا بعد أن يتم تمثيل حلفائه من طائفة السنة بفريق (8 آذار) داخل الحكومة، وهو الشرط الذي عقب عليه الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به، حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.