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السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العنف ضد الروهينجا

07:55 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العنف ضد الروهينجا

أرشيفية

الرياض - (أ ش أ)

دعا مجلس الوزراء السعودي مجددا المجتمع الدولي، إلى التحرك لإنقاذ أقلية الروهينجا في ولاية (راخين) والأقليات الأخرى في ولاية (كاتشين شان) بميانمار.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم /الثلاثاء/، والذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض.

وشدد المجلس على ضرورة التحرك العاجل لوقف أعمال العنف والممارسات الوحشية، وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، لافتا إلى أن ما تتعرض له أقلية الروهينجا وغيرها في ميانمار يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية.

وأكد المجلس ما سبق وعبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له المسلمون والأقليات الأخرى من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية.

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