القيادة الشمالية الأمريكية: 7300 جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك

واشنطن - (أ ش أ)

قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية (نورثكوم) تيري أوشانيسي، اليوم الثلاثاء، إن حجم القوات التي قرر " البنتاجون" نشرها على الحدود مع المكسيك سيبلغ 7 آلاف و 300 جندي.

وأضاف أوشانيسي - في تصريح أوردته قناة ( الحرة) الأمريكية - أن القوات ستضم 5 آلاف و200 جندي من قوات الجيش، و2092 من قوات الحرس الوطني سبق أن انتشروا على الحدود الأمريكية الجنوبية في أبريل الماضي.

وأوضح أوشانيسي أن القوات ستوفر الدعم اللوجستي وغيره لتعزيز جهود عناصر الحرس الوطني المنتشرة في المنطقة التي يسعى آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بلدان في أمريكا الوسطى، عبورها أملا في طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات لن تسمح لهؤلاء بدخول الأراضي الأمريكية ، مطالبا إياهم باتباع الإجراءات القانونية.