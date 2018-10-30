السعودية تعفي الدول الأقل نموًا من ديون فاقت قيمتها 6 مليارات دولار

كتب – مصراوي:

أعلن مجلس الوزراء السعودي، إسقاط أكثر من 6 مليارات دولار ديون على الدول الأقل نموًا، وذلك ضمن أهداف خطة 2030.

وبحسب فضائية "العربية"، فإن قرار مجلس الوزراء السعودي إسقاط الديون ضمن مبادرة تجاه الدول الأقل نموًا.

وتمثلت هذه المبادرة السعودية، في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.

وأشار المجلس إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.