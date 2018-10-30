الجيش النيجيري يقتل 10 مسلمين شيعة خلال اشتباكات

لاجوس - (د ب أ)

قال متحدث باسم جماعة " حركة نيجيريا الاسلامية" الشيعية في نيجيريا اليوم الثلاثاء إن جنودا نيجيريين قتلوا عشرة أشخاص على الأقل من أعضاء الحركة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الحركة الاسلامية في نيجيريا، إبراهيم موسى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن الاشتباكات اندلعت بين مؤيدي رجل الدين المعتقل والمؤيد لإيران، ابراهيم زكزاكي، في العاصمة أبوجا يوم السبت وكذلك يوم أمس الاثنين.

وتابع موسى ان "الجنود فتحوا النيران على أعضائنا خلال الموكب، مما أسفر عن مقتل العديد من الأعضاء".

ووفقا لموسى فقد لقى ستة من أعضاء الحركة حتفهم يوم السبت، بينما قتل أربعة آخرون بالرصاص يوم الاثنين.

وتشير الحركة إلى أن عدد القتلى الفعلي كان أعلى بكثير "لأن الجيش نقل بعيدا العديد من الجثث".