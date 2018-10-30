إندونيسيا تفحص جميع طائرات "بوينج 737 ماكس" بعد حادث الطائرة المنكوبة

جاكرتا- أ ش أ:

أمر وزير النقل الإندونيسي بودى كاريا سمادي، شركات الطيران بفحص جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس"، عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية أمس وعلى متنها 189 راكبا.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن شركة الطيران الإندونيسية تمتلك حاليا 11 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" في أسطولها، بعد أن فقدت الطائرة الـ12من هذا الطراز في حادث التحطم الذي وقع الاثنين،بينما تمتلك شركة "غارودا إندونيسيا" للطيران طائرة "بوينج 737" واحدة.

وقال مسئول بوزارة النقل الإندونيسية كابتن أفيرينتو في تصريح للشبكة الأمريكية، الثلاثاء، إنه تم فحص الطائرة المملوكة لشركة "جارودا" مساء الإثنين، وتأمل الوزارة في أن يتم فحص ما لا يقل عن 3 طائرات المملوكة لشركة "ليون آير" مساء اليوم، على أن يتم فحص الطائرات الثمانية المتبقية في وقت لاحق.

فيما لم يدلِ المسئول بوزارة النقل بأي تصريحات بشأن نتائج فحص الطائرة التابعة لشركة "جارودا".