فقدان 11 من أفراد طاقم سفينة دنماركية بعد هجوم قبالة ساحل نيجيريا

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت شركة ميرسك لاين الدنماركية للشحن اليوم الثلاثاء إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم قبالة ساحل نيجيريا، وفُقد 11 من أفراد طاقهما.

وأضافت الشركة أنها يمكنها أن " تؤكد أن سفينة بوميرينيا سكاي، التي تديرها وتشغلها شركة ميدوكيان ليمتد، تعرضت للهجوم لدى اقترابها من ميناء اوني في نيجيريا".

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) نسخة منه عبر رسالة إلكترونية أن الهجوم وقع يوم السبت الماضى.

وقالت شركة ميدوكيان ليمتد في بيان منفصل إن بقية طاقم عمل السفينة التسعة بخير، وأنه تم نقل السفينة لمياه أمنة.

ولم ترد معلومات تتعلق بجنسية أفراد طاقم السفينة.

وأشارت ميرسك إلى أنها تتعاون مع شركة ميدوكيان. وقد تم تسجيل السفينة في ليبيريا، وتمتلكها شركة ألمانية.

ويشار إلى أن القرصنة البحرية وعمليات السرقة المسلحة مازالت تمثل تهديدا للملاحة في خليج غينيا، بحسب ما قاله المكتب البحري الدولي.