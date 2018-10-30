دبلوماسي أمريكي: 650 شركة أمريكية تعمل في قطر

الدوحة - (د ب أ):

كشف ويليام جرانت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في قطر عن أن هناك 650 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري، منها 117 برأس مال أمريكي مئة بالمئة ، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال والباقي شراكات قطرية – أمريكية .

وقال جرانت ، خلال منتدى الأعمال القطري-الأمريكي الذي عقد بمقر غرفة تجارة قطر اليوم الثلاثاء ، إن الاقتصاد الامريكي جاذب ويوفر فرص أعمال رائعة للاستثمارات القطرية، مشيداً بالجهود المبذولة من الجانبين لإزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من الجانبين.

وأضاف أن الجانب الامريكي حريص على ازالة كافة العقبات امام الاستثمار بين البلدين، مشيرا الى أن بعد المسافة لم يعد مشكلة خاصة وأن هناك رحلات مباشرة من مطار حمد إلى 10 مدن امريكية تغطي كافة التراب الأمريكي، وأن الخطوط الجوية القطرية قد نظمت العام الماضي ما يزيد عن 40 الف رحلة، وأن هناك تسهيلات فيما يخص اصدار التأشيرات للقطريين.

من جانبه قال محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية و بلغ العام الماضي ما يزيد عن 5ر5 مليار دولار.