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المفوضية الأوروبية: ميركل ستظل واحدة من الشركاء الرئيسيين

03:50 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
المفوضية الأوروبية: ميركل ستظل واحدة من الشركاء الرئيسيين

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية

بروكسل - (د ب أ):

أعرب جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن اعتقاده بأن إعلان المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اعتزامها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي في بلادها، لم يضعفها.

وقالت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل اليوم الثلاثاء:" بالنسبة للرئيس ستظل المستشارة ميركل أخد شركاء التواصل الرئيسيين".

وأضافت المتحدثة نقلا عن يونكر أن " ميركل وألمانيا ستظلان لاعبين مؤثرين في المشروع الأوروبي وخارجه"، وأشارت إلى أن يونكر أجرى اتصالا هاتفيا مع ميركل مساء أمس الاثنين.

وأكدت المتحدثة على أن يونكر وميركل يعرفان بعضهما منذ التسعينيات ودائما ما تعاونا في إطار الاحترام والتقدير المتبادلين، وذكرت أن ما حدث لم يغير شيئا بالنسبة ليونكر.

في الوقت نفسه، أوضحت المتحدثة أن المفوضية تتعاون مع كل سياسي منتخب بغض النظر عن مدة ولايته.

جان كلود يونكر انجيلا ميركل ألمانيا الحزب المسيحي بروكسل

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