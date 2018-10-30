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ترامب عن منح الجنسية لمن يولد في أمريكا: "إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي"

02:23 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
ترامب عن منح الجنسية لمن يولد في أمريكا: "إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

برلين - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن إدارته تعمل على إنهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري، قال ترامب إنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968 ، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب لـ"أكيوس" :"نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص ، ويولد له طفل فيصبح الطفل بشكل أساسي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات".

وأضاف :"إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي ... إننا في الطريق إلى ذلك وسيحدث بأمر تنفيذي".

يذكر أنه خلافا لما قاله ترامب ، هناك العشرات من البلدان التي تمنح الجنسية بلا قيود لمن يولدون بها ، من بينها كندا والمكسيك.

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