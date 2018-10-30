إضراب 4 معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل عن الطعام

رام الله - (د ب أ):

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن أربعة معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل يضربون عن الطعام منذ فترات مختلفة داخل السجون.

وذكر نادي الأسير ، في بيان له، أن المعتقل صدام عوض 28 عاماً مضرب عن الطعام منذ 16 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وهذا ثاني إضراب له هذا العام.

وبحسب البيان ، فإن عوض قضى ما مجموعه سبعة أعوام في سجون إسرائيل، وتم اعتقاله في شهر أبريل الماضي وتحويله للاعتقال الإداري (احتجاز دون تهم محددة).

وأضاف أن المعتقل رزق رجوب 61 عاماً مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام رفضا كذلك لاعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 27 نوفمبر 2017.

وحسب البيان ، يواصل المعتقلان خليل أبو عرام وكفاح حطاب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ ثمانية أيام احتجاجا على التضييق الإسرائيلي بحق المعتقلات الفلسطينيات.

ويقضي حطاب وأبو عرام عقوبة السجن المؤبد وتم اعتقالهما عامي 2004 و2002 على التوالي بحسب بيان نادي الأسير.

وكان المعتقل فلسطيني خضر عدنان 40 عاما أوقف أمس إضرابا عن الطعام استمر به في سجن إسرائيلي لمدة 58 يوما بعد صدور حكم يقضي بسجنه لمدة عام اعتبارا من مدة اعتقاله ما يتيح الإفراج عنه الشهر المقبل.

ولجأ عشرات المعتقلين الفلسطينيين إلى إعلان الإضراب فرديا عن الطعام خلال الأعوام الأخيرة أغلبهم ضد الاعتقال الإداري وقرارات العزل الإسرائيلية بحقهم.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.