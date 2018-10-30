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التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع تونس في حربها ضد الإرهاب

01:54 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع تونس في حربها ضد الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ):

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع تونس في حربها ضد الإرهاب بعد تفجير امرأة نفسها بحزام ناسف في شارع الحبيب بورقيبة.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي اليوم ، موقف المنظمة الثابت والمبدئي الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ويعتبر الارهابين أعداء للحياة ومشيعين لثقافة الموت والقتل والدمار.

وكان 20 شخصا، أغلبهم من عناصر الأمن، أصيبوا بجروح جراء تفجير انتحارية نفسها أمس الاثنين مستهدفة دورية أمنية قرب وزارة الداخلية.

الرياض منظمة التعاون الإسلامي تونس الإرهاب يوسف بن أحمد العثيمين

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