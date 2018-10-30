التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع تونس في حربها ضد الإرهاب

الرياض - (د ب أ):

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع تونس في حربها ضد الإرهاب بعد تفجير امرأة نفسها بحزام ناسف في شارع الحبيب بورقيبة.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي اليوم ، موقف المنظمة الثابت والمبدئي الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ويعتبر الارهابين أعداء للحياة ومشيعين لثقافة الموت والقتل والدمار.

وكان 20 شخصا، أغلبهم من عناصر الأمن، أصيبوا بجروح جراء تفجير انتحارية نفسها أمس الاثنين مستهدفة دورية أمنية قرب وزارة الداخلية.