أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

الأمن الروسي يفكك خلية نائمة لتنظيم داعش في تتارستان

01:50 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
الأمن الروسي يفكك خلية نائمة لتنظيم داعش في تتارستان

الأمن الروسي

موسكو - (د ب أ):

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في جمهورية تترستان وسط البلاد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الهيئة أنه جرى اعتقال 18 شخصا في مدينة نابيريجنيه تشيلني، في إطار التحقيق في شأن الخلية.

وأكدت الهيئة أن "الخلية تسلمت توجيهات من الخارج من قبل قادة التنظيم الإرهابي"، مضيفة أن "أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في أراضي روسيا ثم الانضمام إلى صفوف المسلحين في سوريا" وأنهم "كانوا يعملون على تجنيد شبان متطرفين ويشترون أدوات إرهاب".

ولفتت الهيئة إلى أن زعيم الخلية، الذي لم يكشف عن هويته، هو من سكان المدينة وسبق أن مثل أمام القضاء بتهمة الترويج لداعش.

وأشارت الهيئة إلى أن أفراد الأمن داهموا في إطار التحقيقات بالخلية 18 عنوانا، وصادروا أسلحة نارية وكميات من الذخيرة ومواد دعائية متطرفة وأعلاما للتنظيم.

الأمن الروسي داعش مدينة نابيريجنيه تشيلني الإرهاب سوريا

الخبر التالى:

النائب العام السعودي يغادر قنصلية بلاده بإسطنبول بعد ساعة من دخولها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان