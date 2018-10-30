الأمن الروسي يفكك خلية نائمة لتنظيم داعش في تتارستان

موسكو - (د ب أ):

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في جمهورية تترستان وسط البلاد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الهيئة أنه جرى اعتقال 18 شخصا في مدينة نابيريجنيه تشيلني، في إطار التحقيق في شأن الخلية.

وأكدت الهيئة أن "الخلية تسلمت توجيهات من الخارج من قبل قادة التنظيم الإرهابي"، مضيفة أن "أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في أراضي روسيا ثم الانضمام إلى صفوف المسلحين في سوريا" وأنهم "كانوا يعملون على تجنيد شبان متطرفين ويشترون أدوات إرهاب".

ولفتت الهيئة إلى أن زعيم الخلية، الذي لم يكشف عن هويته، هو من سكان المدينة وسبق أن مثل أمام القضاء بتهمة الترويج لداعش.

وأشارت الهيئة إلى أن أفراد الأمن داهموا في إطار التحقيقات بالخلية 18 عنوانا، وصادروا أسلحة نارية وكميات من الذخيرة ومواد دعائية متطرفة وأعلاما للتنظيم.