لجنة التعيينات بالخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين أول سفيرة في مصر

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن لجنة التعيينات بالوزارة صادقت على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر، وذلك خلفا للسفير دافيد جوفرين.

وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. كما أنها ثاني سيدة إسرائيلية تعمل سفيرا لدى بلد عربي بعد عينات شلاين، التي شغلت منصب سفيرة إسرائيل في الأردن.

ووفقا للبيانات الذي ذكرتها الوزارة الإسرائيلية، على صفحتها باللغة العربية على موقع فيسبوك، فإن أورون تعتبر دبلوماسية لها تجربة طويلة، وبدأت العمل في وزارة الخارجية منذ 27 عاما.

وعملت سابقاً في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر، وكذلك مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في الوزارة. ودرست الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث العربية.

وإضافة إلى هذا التعيين، تم أيضا تعيين ثلاث نساء أخريات كسفيرات في دول أخرى.