310 ضباط وأفراد لتنظيم حركة المرور بشرم الشيخ خلال منتدى شباب العالم

جنوب سيناء – أية السيد:

دفعت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، بـ310 ضباط وفرد أمن لتنظيم حركة المرور بمدينة شرم الشيخ وجميع الطرق الدولية بالمحافظة، خلال فعاليات منتدى شباب العالم المقرر انطلاقه بداية من 2 وحتى 6 من شهر نوفمبر المقبل برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مصدر بإدارة المرور بجنوب سيناء، أنه الدفع بنحو 60 ضابطًا و250 فردًا بإجمالي 310 لتنظيم حركة المرور خلال المنتدى وضمان السيولة المرورية في كل أنحاء مدينة شرم الشيخ والطرق الدولية الرئيسية بالمحافظة.

وأضاف المصدر أنه جرى الدفع بنحو 30 سيارة ودراجة بخارية وونش إلى مدينة شرم الشيخ للمساعدة في ضبط الحركة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية إضافة إلى تفعيل سيارات المرور الجديدة التي تعمل على مستوى عال من التكنولوجيا الحديثة لتحقق المظهر الانضباطي وعمليات الردع في شوارع المدينة دون الوصول لمرحلة إيقاف السيارات في الشوارع، مشيرًا إلى أن السيارات مزودة بـ6 كاميرات منها 4 كاميرات "ANPR" وكاميرتان للتسجيل مشيرا إلى أن كاميرات "ANPR" تكشف عن السيارات المبلغ بسرقتها ومنتهية الرخصة في خلال 3 ثوانٍ كما تكشف عن اللوحات المعدنية للسيارات وتقوم برصد هذه الأشياء وهي ثابتة في مكانها من خلال تصوير السيارات أثناء سيراها.