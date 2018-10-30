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    الشيعة في العراق يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين

    11:08 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
    الشيعة في العراق يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين

    صورة ارشيفية

    العراق - (د ب أ):

    أحيا الشيعة في العراق اليوم الثلاثاء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، في ظل إجراءات أمنية مشددة خاصة حول الأضرحة المقدسة.

    وبلغت ذروة إحياء المناسبة في مدينة كربلاء في صحن الإمام الحسين، بعدما توافد إلى المدينة مئات الآلاف من المشاركين يرتدون الملابس السوداء.

    ونشرت السلطات العراقية الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية والحشد الشعبي، فضلا عن أكثر من 40 مروحية لتأمين مواكب الزوار في مدينة كربلاء والطرق المؤدية إليها من جميع المحافظات.

    وتوافد للمشاركة في المناسبة مئات الآلاف من الأشخاص القادمين من إيران ولبنان وباكستان ودول الخليج العربي والهند وجاليات عراقية مقيمة خارج البلاد.

    وقد وفرت السلطات العراقية أسطولا كبيرا من الحافلات ووسائل النقل لتأمين حركة تنقل الزوار.

    العراق الشيعة الإمام الحسين الأضرحة المقدسة

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