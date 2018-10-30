السلطات التركية تضبط إنجيل "الـ2.5 مليون دولار"

القاهرة - مصراوي:

ذكرت شبكة سكاي نيوز الاخبارية أن السلطات التركية،أحبطت مؤخرا محاولة لتهريب نسخة عبرية قديمة من الإنجيل يصل سعرها إلى 2.5 مليون دولار، في محافظة باكيسير، غربي البلاد.

وذكرت صحيفة "ديلي حرييت"، أن الشرطة التركية تلقت بلاغا عن محاولة لنقل الإنجيل العبري من محافظة إزمير المطلة على بحر إيجة، إلى باليكسير.

وأوقفت الشرطة سيارة على الطريق السريع بين المحافظتين، وتمكنت من حجز الكتاب الذي تحول مع مر السنين إلى وثيقة تاريخية ودينية مهمة.

وأدت العملية الأمنية إلى توقيف مسؤول محلي في إحدى البلدات، فضلا عن اعتقال عدد من رجال الشرطة وعمال بناء تورطوا في محاولة التهريب.