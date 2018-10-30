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    الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في تونس

    10:40 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
    الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في تونس

    أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

    القاهرة - (د ب أ):

    أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات التفجير الذي وقع بوسط العاصمة التونسية أمس وأسفر عن سقوط مصابين.

    وأشار السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، في بيان، إلى أن أبو الغيط حرص على التأكيد في هذا الصدد على"مساندته الكاملة لتونس في مواجهة خطر الإرهاب وللجهود التي تبذلها السلطات التونسية من أجل الوقوف أمام مثل هذه العمليات الإرهابية".

    ونوه إلى "الخطر الكبير والمستمر الذي يمثله الإرهاب على بنية ومستقبل المجتمعات العربية وعلى الجهود التي تبذلها الدول من أجل إحلال الأمن والاستقرار".

    وكان 20 شخصا، أغلبهم من عناصر الأمن، أصيبوا بجروح جراء تفجير انتحارية نفسها أمس مستهدفة دورية أمنية قرب وزارة الداخلية.

    أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية تونس الإرهاب تفجير انتحاري

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