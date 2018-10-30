"الطاقة الدولية": أسعار النفط المرتفعة قد يكون لها تأثير عكسي على المنتجين
09:26 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
سنغافورة - (رويترز):
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط المرتفعة تضر المستهلكين وقد يكون لها تداعيات عكسية على المنتجين.
وقال فاتح بيرول خلال مؤتمر للطاقة في سنغافورة: "العجز في الحسابات الجارية لكثير من الدول تأثر بسبب ارتفاع أسعار النفط".
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