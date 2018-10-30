انتشال المزيد من أشلاء ضحايا الطائرة الإندونيسية

(أ ف ب):

انتشلت فرق الإغاثة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، المزيد من أشلاء ضحايا ركاب طائرة "لايون إير" التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 راكبًا، فيما ذكر تقرير أن الطائرة تعرضت لعطل فني في اليوم الذي سبق وقوع الكارثة.

وطلبت الطائرة وهي من طراز "بوينج 737 ماكس" التي دخلت الخدمة قبل بضعة أشهر، العودة إلى مطار العاصمة قبل أن ينقطع كل اتصال مع برج المراقبة بعد 13 دقيقة على إقلاعها. ونقلت السلطات عن شهود عيان أنهم شاهدوا الطائرة تسقط في البحر.

ويشارك عشرات الغواصين في جهود البحث والإنقاذ.

وقال محمد سياوجي، رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ لتلفزيون مترو إن الفرق ستنقل نحو 10 أكياس تحوي بقايا بشرية، إلى جاكرتا لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف عليها.

وأكد نائب قائد الشرطة الوطنية أري دونو سوكمانتو العثور على أشلاء رضيع.

وتمكنت الفرق من جمع 14 كيسًا تحوي مقتنيات عائدة للضحايا من ملابس وأحذية ومحفظة.

وقال سياوجي: "نأمل أن نتمكن من العثور على هيكل الطائرة، تم جمع كل ما كان يطفو على سطح المياه".

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل إن الطائرة كانت تقل 178 بالغًا وطفلًا ورضيعين وطيارين اثنين و6 من أفراد الطاقم على الرحلة "جي.تي-160".

واستبعدت فرق البحث والإنقاذ مساء أمس الاثنين العثور على ناجين نظرًا لحالة الأشلاء، مشيرة إلى احتمال تحطم الطائرة على عمق 30 إلى 40 مترًا في المياه قبالة سواحل جزيرة جاوا.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ يوسف لطيف: "أولوايتنا العثور على الحطام الرئيسي للطائرة باستخدام 5 سفن حربية مزودة بأجهزة سونار للكشف عن معادن تحت المياه".

ولم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة بنجال بينانج بجزيرة بلينتونج عندما فقد الاتصال بها حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.​