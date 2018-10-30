الصين تصدر تراخيص الـ"5G" قبل نهاية العام الجاري

بكين - (أ ش أ):

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إنها ستصدر تراخيص لتقنية نظام الجيل الخامس للاتصالات المحمولة "5 G" قبل نهاية العام الجاري؛ ما سيفتح جولة من الاستثمارات في نظام ذلك الجيل.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء أن الصين وضعت خطة للطيف الترددي لنظام تقنية الجيل الخامس، ولم تخصصها حتى الآن للمشغلين الرئيسيين الثلاثة في البلاد، وهي شركات "تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم".

ومن المتوقع أن تضع الصين تقنية الجيل الخامس في الخدمة على أساس تجريبي عام 2019، وأن تطرحها رسميًا لأغراض تجارية عام 2020، حيث يتوقع وصول حجم استثمار المشغلين الصينيين في تقنية الجيل الخامس إلى 1.2 تريليون يوان ما يعادل 172 مليار دولار؛ بزيادة قدرها 68% قياسًا إلى الاستثمارات في تقنية الجيل الرابع.​