الصين تفرض رسوم إغراق على واردات من أمريكا والسعودية

بكين - (أ ش أ):

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض رسوم مكافحة الإغراق على "الإيثانولامينات" المستوردة من الولايات المتحدة والسعودية وماليزيا وتايلاند.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن قرارها النهائي حول تحقيقات مكافحة الإغراق في الواردات جاء بفرض رسوم مكافحة إغراق، حيث أن الصناعات المحلية تعرضت لأضرار كبيرة بسبب إغراق هذه المنتجات.

وأضافت الوزارة أن نسبة الرسوم تتراوح بين 1.10% و1.97%، وسيتم فرضها ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 سنوات.

وبدأت وزارة التجارة الصينية تحقيقات بشأن مكافحة الإغراق في المنتجات في أكتوبر 2017 بعد تلقي شكاوى من المنتجين المحليين.

وتستخدم الإيثانولامينات على نطاق واسع في إنتاج المواد الخافضة للتوتر السطحي والمبيدات الحشرية والمواد الصيدلانية والضروريات الكيميائية ومنتجات النظافة الشخصية.​