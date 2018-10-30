زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليونان

أثينا - (د ب ا):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان صباح اليوم، بعد أيام من وقوع زلزال آخر بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة زاكينثوس.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع أضرار وإصابات جراء الزلزال، الذي وقع على بعد 40 كيلومترا جنوب بلدة موزاكيون بوسط اليونان.

وشعر السكان في البر الرئيسي بالعاصمة أثينا بالزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على بعد 200 كيلومتر من العاصمة، على الرغم من أنه لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.