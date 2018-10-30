أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليونان

08:47 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليونان

مقياس ريختر

أثينا - (د ب ا):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان صباح اليوم، بعد أيام من وقوع زلزال آخر بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة زاكينثوس.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع أضرار وإصابات جراء الزلزال، الذي وقع على بعد 40 كيلومترا جنوب بلدة موزاكيون بوسط اليونان.

وشعر السكان في البر الرئيسي بالعاصمة أثينا بالزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على بعد 200 كيلومتر من العاصمة، على الرغم من أنه لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.

زلزال اليونان مقياس ريختر الكوارث الطبيعية

الخبر التالى:

أفعى تتسلل إلى مقصورة الرئيس الأوغندي أثناء إلقائه خطابا عاما
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان