العثور على جثتين لشقيقتين سعوديتين في نهر هدسون بنيويورك

القاهرة - (د ب أ):

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن العثور على جثتين لسعوديتين في نهر هدسون بنيويورك.

وقالت القنصلية في البيان إنها تتابع الحادثة للوقوف على الحقائق.

وجاء في البيان، الذي نشرته القنصلية على حسابها على موقع تويتر: "القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، تؤكد أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية، ووزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، تقوم بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق".

ولفتت إلى أنه لم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وأشارت إلى أن القنصلية عينت محامٍ من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، وستقوم بإيضاح أهم المستجدات فور ورودها.

تجدر الإشارة إلى أن الجثتين لشقيقتين، عمرهما 16 و22 سنة، وعثر على جثتيهما ملتصقتين بشريط لاصق عند منطقة الخصر والقدم.​