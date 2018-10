أول فيديو للحظة سقوط هليكوبتر مالك "ليستر سيتي"

(مصراوي):

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة، لحظة سقوط طائرة رئيس نادي "ليستر سيتي" الإنجليزي، في حادث أدى إلى مقتله بالإضافة إلى 4 آخرين، السبت الماضي، بحسب موقع "سكاي نيوز"، الذي نشر الفيديو اليوم الثلاثاء.

ويوضح التسجيل سقوط الطائرة في تمام الساعة 8:35 مساء بالتوقيت المحلي، قرب ملعب "كينج باور" الخاص بالنادي، حيث لقي رئيس النادي فيتشاي سريفادهانابرابا مصرعه.

وتظهر اللقطة بوضوح الطائرة وأضواءها المشعة في السماء، وبدا أنها تطير من دون مشكلات، قبل أن تسقط فجأة لترتطم لاحقًا بالأرض في الحادث القاتل.

وتحطمت الطائرة عقب لحظات من إقلاعها، في مرآب سيارات الملعب، وتحولت إلى كرة من النار، بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام.

وقال النادي في بيان له أمس الاثنين: "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت".

وأكد أن حادث تحطم المروحية التي كانت تقل 4 أشخاص آخرين، أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

