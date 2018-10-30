أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

أول فيديو للحظة سقوط هليكوبتر مالك "ليستر سيتي"

07:41 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
أول فيديو للحظة سقوط هليكوبتر مالك "ليستر سيتي"

فيتشاي سريفادانابرابا

(مصراوي):

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة، لحظة سقوط طائرة رئيس نادي "ليستر سيتي" الإنجليزي، في حادث أدى إلى مقتله بالإضافة إلى 4 آخرين، السبت الماضي، بحسب موقع "سكاي نيوز"، الذي نشر الفيديو اليوم الثلاثاء.

ويوضح التسجيل سقوط الطائرة في تمام الساعة 8:35 مساء بالتوقيت المحلي، قرب ملعب "كينج باور" الخاص بالنادي، حيث لقي رئيس النادي فيتشاي سريفادهانابرابا مصرعه.

وتظهر اللقطة بوضوح الطائرة وأضواءها المشعة في السماء، وبدا أنها تطير من دون مشكلات، قبل أن تسقط فجأة لترتطم لاحقًا بالأرض في الحادث القاتل.

وتحطمت الطائرة عقب لحظات من إقلاعها، في مرآب سيارات الملعب، وتحولت إلى كرة من النار، بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام.

وقال النادي في بيان له أمس الاثنين: "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت".

وأكد أن حادث تحطم المروحية التي كانت تقل 4 أشخاص آخرين، أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

سقوط هليكوبتر نادي ليستر سيتي ملعب كينج باور الدوري الإنجليزي الممتاز فيتشاي سريفادانابرابا

الخبر التالى:

أرقام صادمة.. تقرير لـ"الصحة العالمية" يرصد أضرار تلوث الهواء على الأطفال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان