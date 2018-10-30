اليوم.. السيسي يعقد مباحثات ثنائية مع ميركل على هامش قمة العشرين

برلين - (د ب أ):

تستضيف المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، قمة في برلين تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل إفريقيا.

ومن المتوقع أن يحضر 11 رئيس حكومة إفريقية المؤتمر، بالإضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وخلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام الماضي، أطلقت ميركل مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي في قارة إفريقيا، والمؤتمر هو أول استعراض لنجاحها.

ومن بين المشاركين في المؤتمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي من المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع ميركل.​