استئناف عمليات البحث عن ضحايا تحطم الطائرة الإندونيسية

جاكرتا - (د ب أ):

قال مسؤولون، إن سفنًا بحثت اليوم الثلاثاء، في بحر جاوة عن ضحايا وحطام طائرة الركاب الإندونيسية المنكوبة، في البحر والتي كان على متنها 189 شخصًا.

وتحطمت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" التي تديرها شركة الطيران الاقتصادي "ليون إير" أمس الاثنين، بعد حوالي 13 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

وقال مسؤولون أمس الاثنين إنهم لا يتوقعون العثور على أي ناجين.

وعثرت فرق البحث على أجزاء من الحطام يعتقد أنها من الطائرة، قبالة الساحل قبالة كاراوانج، على بعد 70 كيلومترًا شرقي جاكرتا.

وقال ميدي أوكا، من الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ: "جمعنا 10 أكياس من أشلاء بشرية وقطع من الحطام بالأمس".

وأضاف: "لكن الموقع الدقيق لجسم الطائرة لم يتم تحديده" مضيفًا أن السفن المزودة بأجهزة مسح ستشارك من أجل رصد جسم الطائرة.​