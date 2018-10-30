قافلة مهاجري الهندوراس تعبر نهر كوسيتي في طريقها للولايات المتحدة

رويترز - (مصراوي):

واصلت قافلة مهاجري الهندوراس، اليوم الثلاثاء، عبور نهر كوسيتي في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر المكسيك وجواتيمالا، حيث لوحوا بعلم بلادهم أثناء الاحتفال بعد العبور.

وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين، إنها سترسل أكثر من 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك، وهو انتشار يزيد كثيرًا عن المتوقع في وقت يصعد فيه الرئيس دونالد ترامب من موقفه بشأن الهجرة قبل السادس من نوفمبر، انتخابات منتصف المدة، بحسب موقع "رويترز".

وسيخلق النشر قوة عمل فعالة مماثلة في حجمها للوحدة العسكرية الأمريكية في العراق، حيث توجه إدارة ترامب الانتباه إلى قافلة من المهاجرين التي تتدفق عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة.

وقال الجنرال تيرنس أوشوجنسي، قائد القيادة الشمالية الأمريكية، إن 800 جندي أمريكي كانوا في طريقهم بالفعل إلى حدود تكساس، وأن المزيد توجهوا إلى الحدود في كاليفورنيا وأريزونا.

وقال أوشوجنسي: "لقد أوضح الرئيس أن أمن الحدود هو الأمن القومي"، في الوقت الذي تحدث فيه عن نشر عدد أكبر من الجنود الذين تنبأ بهم المسؤولون الأمريكيون الأسبوع الماضي.​