أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

قتلى في هجوم لـ"داعش" وسط ليبيا

03:15 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
قتلى في هجوم لـ"داعش" وسط ليبيا

العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي

(مصراوي):

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أمس الاثنين، مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين، واختطاف 10 آخرين في هجوم وقع في الجفرة وسط البلاد ونُسب إلى داعش الإرهابي.

ونقلت "فرانس برس" عن المسماري قوله إن 5 أشخاص قتلوا، بينهم 3 مدنيين، وأصيب عسكري في حين فُقد 10 أشخاص.

وأكد أن قوات الجيش الوطني الليبي تحركت إلى الموقع عقب الهجوم، إلا أن عناصر تنظيم تنظيم داعش فروا جنوباً حيث قتلوا شخصاً خامساً وأصابوا آخر عند حاجز أمني.

ليبيا تنظيم داعش الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري

الخبر التالى:

قافلة مهاجري الهندوراس تعبر نهر كوسيتي في طريقها للولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان