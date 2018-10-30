قتلى في هجوم لـ"داعش" وسط ليبيا

(مصراوي):

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أمس الاثنين، مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين، واختطاف 10 آخرين في هجوم وقع في الجفرة وسط البلاد ونُسب إلى داعش الإرهابي.

ونقلت "فرانس برس" عن المسماري قوله إن 5 أشخاص قتلوا، بينهم 3 مدنيين، وأصيب عسكري في حين فُقد 10 أشخاص.

وأكد أن قوات الجيش الوطني الليبي تحركت إلى الموقع عقب الهجوم، إلا أن عناصر تنظيم تنظيم داعش فروا جنوباً حيث قتلوا شخصاً خامساً وأصابوا آخر عند حاجز أمني.