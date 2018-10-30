العالم في صور: من التفجير الانتحاري في تونس إلى تحطم الطائرة الإندونيسية
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لما يحدث في العالم الاثنين، من تفجير انتحارية في تونس نفسها أمام دورية للشرطة، وحتى تحطم طائرة إندونيسية ومقتل جميع عدد ركابها والطاقم، إلى رصد رحلة المعاناة للمهاجرين الهندوراسيين، في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.
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