دى ميستورا عقد مشاورات في لندن حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية

جنيف - (أ ش أ)

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا أن المبعوث الأممى عقد اليوم الاثنين فى لندن مشاورات مع مسؤولين كبار من المجموعة المصغرة من كل من مصر والمملكة المتحدة وألمانيا والأردن والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل المسارعة والعمل قدما نحو تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف المكتب ، في بيان صادر عنه ، أن المسؤول الأممى عقد كذلك اجتماعا مع نصر الحريرى المنسق العام للجنة المفاوضات للمعارضة السورية لنفس الغرض.

وأشار الى أن الإجتماعات تأتى فى ظل مشاورات مكثفة يقوم بها دى ميستورا من أجل إنشاء مبكر للجنة الدستورية السورية وكذلك على خلفية الدعوة الواضحة على أعلى مستوى فى القمة التى جمعت فى إسطنبول فى 27 أكتوبر الجارى بين رؤساء كل من تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا لإنشاء اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام ، وهو اللقاء الذى حضره المبعوث الأممي.

وأضاف البيان أن دى ميستورا يتطلع الى استضافة مشاورات مع مسؤولين كبار من رعاة أستانا ومقررى سوتشى (ايران وروسيا وتركيا) ، وذلك فى سياق ما يعرف بمشاورات عملية جنيف قريبا.