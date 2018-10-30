حول العالم في 24 ساعة: إصابة 8 أفراد أمن ومواطن في تفجير انتحاري بتونس

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصابة 8 أفراد أمن ومواطن جراء التفجير الذي نفّذته انتحارية بحزام ناسف بشارع الحبيب بورقيبة في تونس، بينما تحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" الإندونيسية في البحر، الاثنين، أثناء رحلة داخلية من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، ما أدى إلى مصرع كافة الأفراد على متنها والبالغ عددهم 189 شخصًا.