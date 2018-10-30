أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: إصابة 8 أفراد أمن ومواطن في تفجير انتحاري بتونس

01:00 ص الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: إصابة 8 أفراد أمن ومواطن في تفجير انتحاري بتونس

أفراد الأمن في تونس

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصابة 8 أفراد أمن ومواطن جراء التفجير الذي نفّذته انتحارية بحزام ناسف بشارع الحبيب بورقيبة في تونس، بينما تحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" الإندونيسية في البحر، الاثنين، أثناء رحلة داخلية من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، ما أدى إلى مصرع كافة الأفراد على متنها والبالغ عددهم 189 شخصًا.

طائرة إسرائيلية غارات جوية سوريا وزارة الخارجية المصرية تفجير انتحاري القنصلية السعودية بولاية نيويورك يوسف لطيف

الخبر التالى:

دى ميستورا عقد مشاورات في لندن حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان