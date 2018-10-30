أهم التصريحات في 24 ساعة: منشغلون بالكراسي في تونس

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن المناخ السياسي في بلاده سيئ ما تسبب بشكل ما في الهجوم الإرهابي بالعاصمة، فيما صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن قضية جمال خاشقجي لم تؤثر على التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقالتها من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي وإنهاء حياتها السياسية بحلول عام 2021.