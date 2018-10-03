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إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

11:02 م الأربعاء 03 أكتوبر 2018
إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية

القاهرة - مصراوي:

أطلق شخص مجهول النار من داخل سيارة بيضاء بالقرب من مركز تجاري بمنطقة جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وأشار قائد شرطة فيلادلفيا ريتشارد روس إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي لا يبدو عشوائيًا بل مقصودا واستهدف هؤلاء الأشخاص تحديدًا.

ونقل المصابون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، إلى مستشفى آينشتاين في المدينة، لتلقي العلاج، علما أن حالة 4 منهم مستقرة، فيما لا يزال الخامس في حالة خطرة.

شخص مجهول طلاق نار لاية فيلاديلفيا لشرطة الأمريكية لولايات المتحدة

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