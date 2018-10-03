البرلمان التركي يمدد تفويض الحكومة للقيام بعمليات في العراق وسوريا

أنقرة - (د ب ا)

وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على تمديد فترة تفويض الحكومة لعام واحد، للقيام بعمليات عسكرية في العراق وسورية.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة تفويض الحكومة فيما يخص القيام بعمليات عسكرية في كل من العراق وسوريا، بدءًا من 30 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز، خلال كلمة له في جلسة التصويت، إن "تركيا لن تسمح بتموضع التنظيمات الإرهابية على حدودنا الجنوبية وتدريبها، واستهدافها لبلادنا عبر الاستفادة من الوضع السياسي المتزعزع في العراق وسوريا".

وأضاف يلماز، أن عدم اتخاذ الحكومة العراقية وإقليم الشمال(كردستان)، تدابير ضد منظمة "بي كيه كيه " الإرهابية، يؤدي إلى استمرار التهديدات والهجمات الإرهابية ضد بلادنا من شمالي العراق، في اشارة إلى حزب العمال الكردستاني .

وشدد على أن تركيا لن تسمح بتشكيل ممر إرهابي خلف حدودها الجنوبية، من أجل أمنها ومستقبل سوريا.

يذكر ان تركيا تشن هجمات ضد حزب" بي كيه كيه" داخل أراضيها وفي شمال العراق ،ردا على ما تصفه بهجمات الحزب .

واسفرت هجمات حزب( بي كيه كيه) ،الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - منذ انطلاق عملياته في حقبة ثمانينات القرن الماضي ،عن مقتل 40الف شخص ، بما في ذلك نساء وأطفال.